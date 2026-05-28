◇交流戦西武8―0ヤクルト（2026年5月28日神宮）西武の兄・一成とヤクルトの弟・巧の「石井兄弟」が、それぞれ8番打者としてスタメン出場した。日本ハムからFA加入の一成は4打数無安打。一方でNTT西日本からドラフト6位入団の巧は7回2死で右前打を放った。8歳下の巧は「打席に立つと（兄の）姿が見えるし、本当に不思議な感じ」。そして「日本シリーズで戦えるのが最高なこと。そこを目指して頑張っていきたい」と意気