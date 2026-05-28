◇交流戦西武8―0ヤクルト（2026年5月28日神宮）西武・長谷川信哉が6年目でシーズン最多となる7号ソロを放った。2―0の4回1死でヤクルト・小川の浮いたチェンジアップを左翼席に運んだ。昨季の6本を上回り、自己最多を更新。「2桁は打っていかないといけない」と意欲的に語った。ただ、守備と走塁ではミスが目立ち、7回に交代を告げられ「ちょっとしたところの油断をなくさないといけない」と猛省した。