キックボクシングフェス.2GOATは28日、後楽園ホールで行われた。メインのKNOCKOUT―BLACKルール60キロ契約3分3R延長1Rは元K―1フェザー級王者の軍司泰斗（27＝TEAMSUERTE）がシュートボクシングの2階級王者の笠原友希（24＝シーザージム）を判定3―0で破った。1Rは軍司はロー、笠原は前蹴りで様子を見る。左ハイキックが軍司の顔面をかすめる。2Rは軍司がパンチに笠原は飛び膝で対抗。軍司は左右のボディーから、右ストレ