ソフトバンク８―４巨人（交流戦＝２８日）――ソフトバンクが集中打で逆転勝ち。１点を追う六回、今宮、庄子の連続適時打で逆転した。スチュワートは今季３勝目。巨人は中盤以降打線のつながりを欠いた。◇ＤｅＮＡ３―１オリックス（交流戦＝２８日）――ＤｅＮＡが逆転勝ち。１点を追う七回に代打京田が３ランを放ち、反撃を許さなかった。７回１失点の東が５勝目。オリックスは吉田が救援に失敗し３連勝ならず。◇日本ハ