キックボクシングフェス.2GOATは28日、後楽園ホールで行われた。4月29日の「ONESAMURAI1」で引退した武尊の引退セレモニーとISKAの殿堂入りの式典を開催。メインの前に行われた引退セレモニー＆引退10カウントを行った。式典の前にISKA欧州代表のポール・ヘネシーからはホール・オブ・フェーム（殿堂入り）が贈られた。過去にはアーネスト・ホースト、ジェロム・レ・バンナ、魔裟斗らレジェンドたちが獲得した。武尊に