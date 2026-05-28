将棋の伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が２８日、第６７期王位戦七番勝負への挑戦権を獲得した。この日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた挑戦者決定戦で、羽生善治九段に勝利。挑決出場を争うリーグは大混戦で、伊藤のいた白組は３者プレーオフ。２連勝して、挑決に臨み「終盤まできわどい競り際の将棋が多かった。難しい将棋だったけど、挑戦権をとれて幸運だと思う」と喜び、羽生との対戦機会にも「うれしいこと。今日のような挑