キックボクシングフェス.2GOATは28日、後楽園ホールで行われた。セミのISKAユニファイドルール世界スーパーフェザー級（59キロ）タイトル戦3分3R延長1Rは王者の寺田匠（25＝teamVASILEUS）は挑戦者のドミニク・リード（32＝ニュージーランド）を退けて初防衛した。1Rは寺田の左ジャブ、リードも左右のパンチを返す。左ボディー、左ミドルで追い込む。2Rは寺田が前に出て圧力をかける。リードが左ローで崩れたが、ダウンは