◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人は交流戦最初のカードでソフトバンクに負け越し。４―３で迎えた６回に２番手・赤星優志が２失点、逆転されて迎えた７回に３番手・中川皓太が３失点と捕まった。杉内俊哉投手チーフコーチは「今年ずっと頑張っている２人ですから。きょうの結果だけで（言うつもりはない）。気持ちを切り替えて今後も頑張ってほしい」と次の登板に期待した