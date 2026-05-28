◇交流戦巨人4―8ソフトバンク（2026年5月28日東京D）25日に支配下選手登録された巨人・フリアン・ティマ外野手（21）がプロ初打席に立った。4―5の6回2死二塁。代打で登場。ヘルナンデスの143キロスライダーを捉えた打球は快音を響かせて中堅右へ。落ちるかと思われたが、中堅・周東の背走して滑り込みながらのスーパーキャッチに阻まれ「メッチャハヤイ」と日本語で悔しがった。初めて味わう1軍の雰囲気に「タノシイ」