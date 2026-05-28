◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―４巨人（２８日・東京ドーム）ソフトバンクは３点ビハインドを逆転勝ち。３点を追う５回２死一塁では先発のスチュワートをそのまま打席に立たせると、プロ初安打を中前へ。一、三塁のチャンスをつくると、正木の適時打と近藤の押し出し四球で２点を入れた。ここから流れが傾き、６回に２点を入れて逆転。７回にも３点を加えた。試合後の小久保裕紀監督は「普通なら代打の場面