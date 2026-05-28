実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が28日に自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ朝日が同日、歌手・あの（年齢非公表）の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）終了を発表した件について言及した。ひろゆき氏は「なんか“あのちゃんが悪い”的な流れになってるんですけど」と切り出すと「ピー音を入れて消すとかはいくらでもできるんですよ。その編集を入れずに出すという判断をしたのはテレビ局なので、基本的に