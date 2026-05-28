◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―４巨人（２８日・東京ドーム）ソフトバンクは逆転勝ちで交流戦開幕カードの勝ち越しを決めた。試合後の小久保裕紀監督は、４回無死二塁の正木の一塁守備を勝因のひとつに挙げた。ダッシュ良く田中将のバントを処理すると、三塁への素早い送球で補殺。３点ビハインドからの追加点を奪われるピンチを防いだ。「正木の３―５（一塁から三塁送球）のプレーが大きかった。ズルズル