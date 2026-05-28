田植えの季節を前に、子どもたちが田んぼを元気に駆け回りました。熊本県阿蘇郡南阿蘇村で行われた小学生の「泥リンピック」。田んぼにとって、大切な役割も担っています。泥だらけになりながら田植え前の田んぼを走り回ったのは、南阿蘇村、白水小学校の子どもたち。この田んぼでは毎年、5年生の児童が田植えをしています。28日は、子どもたちがリレーなどをしました。実は、この走り回ることが田んぼの土をかき混ぜ平らに