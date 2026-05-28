キックボクシングフェス.2GOATは28日、後楽園ホールで行われた。第4試合のISKAユニファイドルール世界ライトウエルター級（65キロ）王座決定戦3分3R延長1RはRISEスーパーライト級王者の白鳥大珠（30＝TEAMTEPPEN）がアンソニー・ヴェレイ（23＝フランス）を判定で破り世界のベルトを獲得した。1Rはともに蹴りで距離を測る。ヴェレイのローキックがローブロー。1分35秒すぎに中断した。白鳥の右ボディー。2Rは左ミドル、