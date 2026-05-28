◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―１楽天（２８日・バンテリンドーム）中８日で先発した中日の金丸夢斗投手が、８回６安打１失点の好投で今季４勝目。交流戦初白星を飾った。「中８日で、体もいい状態で入っていけた。自分の投球ができたのでよかった」と笑みを浮かべた。２回に浅村と渡辺の連打で無死一、三塁とされ、続く村林の三塁への打球を石川昂がファンブル。適時失策で先制点を許した。それでも、３回以降は