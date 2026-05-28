流通大手のイオンは完全養殖したウナギのかば焼きを29日から試験的に販売します。一般向けの販売は世界で初めてです。イオングループが試験販売するのは、「水産研究・教育機構」が中心となって進めている完全養殖されたウナギのかば焼きです。ウナギの完全養殖は2010年に日本が世界で初めて成功し、現在は量産化に向け、養殖事業を行う山田水産が生産を担っています。今回はおよそ500尾のウナギをかば焼きに加工し、1尾5000円ほど