日産自動車は２８日、株主総会の招集通知で、イバン・エスピノーサ社長ら執行役５人の２０２５年度の報酬が合計で１３億８６００万円だったと明らかにした。エスピノーサ社長の報酬のうち業績連動分の５０％を返上したことも公表。「従業員及びその他ステークホルダーに及ぼす影響を分かち合う」と説明した。個別の報酬額は明らかにしていない。日産は世界７工場での自動車生産終了や従業員２万人の削減を柱とする経営再建策