早くもプール開きです。熊本県阿蘇郡南小国町の小学校で、22日、プール開きが行われました。水温は23℃、寒くなかったのでしょうか？南小国町のりんどうヶ丘小学では、早くもプール開きです。梅雨に入る前の毎年、この時期に行っています。みんな、元気よく泳いでいましたが、水温は23度。子どもたちは…？■児童「とっても寒いです、う～～」「少し楽しかったけどやっぱり寒いです」「気持ちよかっ