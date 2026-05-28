ローソンは２８日、新業態のミニスーパー「Ｌミニマート」の１号店を東京都小平市にオープンした。生活様式の変化に伴い、都市部を中心にミニスーパーの需要は高まっており、先行する他社との競争に加われるか、注目される。（水野友晴、橋本龍二）「日常に入り込み『そういえばいつも使っている』という店舗にしたい」。開業前に取材に応じたローソンの竹増貞信社長は、新業態の拡大に意欲を示した。１号店は低価格帯の商品