5月28日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。以前から挑戦したいと考えていたボランティア活動を始めたことを明かし、児童施設での子どもたちとの交流や活動を始めたきっかけについて語った。 -「みんな本当にかわいくて、元気で、ルールもしっか