楽天の岸孝之投手（４１）が２９日のヤクルト戦（楽天モバイル最強）に先発する。今季初登板となるベテランは「特に意識しないです。これまでと何も変わらないです」と自然体を強調した。岸は今季、開幕２軍スタート。ファーム・リーグでは７試合に登板して２勝０敗、防御率０・２８と圧巻の成績を残している。３２イニングを投げて失点はわずかに１。「いつ１軍に呼ばれてもいいように、自分のできる準備をしていました」と語