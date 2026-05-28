ヤクルトは２８日、新外国人選手として、昨季西武でプレーしたレアンドロ・セデーニョ内野手（２７）＝１９４センチ、１１８キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。背番号は９８に決まった。ベネズエラ出身のセデーニョは２０２３年からオリックスでプレーし、２４年には１５本塁打を放った。昨季は西武で７４試合に出場し、打率２割２分８厘、７本塁打、２６打点だった。今季は米大リーグ、パドレス２Ａで２６試合に出場