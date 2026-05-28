空き地に駐車してあった他人の車を盗んだとして、会社員の男（39）が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、日置市東市来町に住む会社員の男（39）です。 日置警察署によりますと男は去年3月16日午後10時ごろ、日置市内の空き地に停めてあった他人の乗用車（時価150万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 乗用車は日置市に住む70代の女性が所有していて、車に何者かが乗って走り去る瞬間を目撃した女性の関係者