ドル円のピボットは１５９．４３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:55現在） ドル円 現値159.33高値159.65安値159.32 159.88ハイブレイク 159.76抵抗2 159.55抵抗1 159.43ピボット 159.22支持1 159.10支持2 158.89ローブレイク ユーロ円 現値185.39高値185.50安値184.90 186.23ハイブレイク 185.86抵抗2 185.63抵抗1 185.26ピボット 185.03支持1