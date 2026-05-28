きょうの為替市場、ドル円は１５９円台での膠着した展開が続いている。ただ、再度１６０円を目指した上値追いの流れは継続。 先ほど発表の４月のＰＣＥ価格指数は前回よりは伸びが鈍化し、予想も若干下回っていた。為替市場もドル安の反応が見られているものの、高水準のインフレではある。同指標はＦＲＢが重視しているインフレ指標だが、このところのＦＲＢのタカ派転換姿勢を裏付ける内容ではあった。 米国がイラン