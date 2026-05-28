広島の鈴木清明球団本部長は28日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われて有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏がSNSで動画を生配信したことを受け、「何もコメントすることはない。こちらは調査はしているし警察の捜査にも対応している。調査は継続中。ネットの発信に対して一つ一つこちらが反応することはない」と話した。羽月氏はSNSの生配信で「同じ人から私を含めてカープ選手6人
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 2. 10代に性的暴行か 84歳男逮捕
- 3. 羽月被告 指定薬物「6人が購入」
- 4. 嵐ラスト公演 デカいTVで観る術
- 5. 栃木強殺 40代の男を公開手配へ
- 6. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 7. 脳梗塞を発症 鈴木愛來の近況
- 8. 坂口健太郎に女性から酷評の嵐
- 9. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 10. 大坂なおみ ファッションに批判
- 1. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 2. 10代に性的暴行か 84歳男逮捕
- 3. 羽月被告 指定薬物「6人が購入」
- 4. 栃木強殺 40代の男を公開手配へ
- 5. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 6. 鎌倉の材木座海岸 夜光虫が発光
- 7. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 8. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
- 9. 佐藤容疑者「知り合いから入手」
- 10. 東京の公園に巨大なフン クマか
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 3. 匿流の呼び方「珍流団」改名提案
- 4. 「ナチュラル」会長5回目の逮捕
- 5. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 6. ネガキャン動画疑惑巡り緊迫展開
- 7. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 8. 巨人・阿部前監督「憔悴の帰宅」
- 9. コーチが毎晩呼び出し性的暴行か
- 10. 中傷動画報道 首相「大変心外」
- 11. 意外と知らない「イラク戦争」の真実とは？古代メソポタミアから紐解く中東の覇権争いとアメリカ転落の歴史
- 12. 菅政権を早期崩壊に追い込むかもしれない敵基地攻撃能力としての「米中距離ミサイル」配備 - 木村正人
- 13. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 14. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 15. 意外と知らない「幻の超大国」の真実！資本主義の矛盾から生まれたソ連が歩んだ激動の歴史
- 16. 「流れ星のように権力の座から滑り落ちた政治的ピエロ」中国は安倍首相の辞任劇をどう見たか - 木村正人
- 17. 菅新総裁に感じる「物足りなさ」安倍総理が持っていた主役の風格 - 毒蝮三太夫
- 18. 「居眠り議員不要」エール相次ぐ
- 19. 参政党と高市氏 外国人巡る違い
- 20. おばあちゃんだから 周囲が困惑
- 1. トランプ氏告発 女性を刑事捜査
- 2. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 3. エボラ出血熱疑い 1000人超える
- 4. ミャンマー新大統領 初外遊へ
- 5. 世界スマート産業博が開幕 中国
- 6. イラン航空の給油を遮断へ 米
- 7. 露兵死者50万人と推計を発表 英
- 8. 中国追突13人死亡 9人乗りに16人
- 9. 「お祝います」横断幕事件の真実
- 10. イ軍 レバノン首都を攻撃と発表
- 1. 「心が病んで当然の会社」の特徴
- 2. 「ググる」が変化 背景に危機感
- 3. 駅前にタワマンできて地元民悲劇
- 4. 非正規は安く使える→実は勘違い
- 5. EU「Temu」に制裁金370億円
- 6. 電気とガス料金 来月値上がりへ
- 7. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
- 8. 完全養殖ウナギ あす世界初販売
- 9. 1日で解ける難問「脳汁でた」
- 10. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化？
- 11. 娘の出戻りで穏やか年金生活一変
- 12. 年金生活「生殺しのよう」男性
- 13. 就活で「大手内定」AIの活用方法
- 14. ソニー生命 不適切金銭授受1.2億
- 15. 育て易い"ハート形の実がなる木"
- 16. 森トラスト、福島県白河でメガソーラー事業を開始 休業中のゴルフ場を活用
- 17. ロピア快進撃で競合相手熾烈争い
- 18. 「立山黒部アルペンルート」、2026年6月1日(月)より55日間限定の“全線開業55周年キャンペーン”を開催！
- 19. 旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」が6/1から立山黒部アルペンルートに登場！全線開業55周年記念コラボイベント開催
- 20. 建築資材卸の（株）高木（神奈川）が破産＝ナフサ不足による「あきらめ」
- 1. Amazon祭 ガジェットも40%OFFに
- 2. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 3. 「Xiaomi 17T Pro」クイックフォトレビュー
- 4. AmazonでNBシューズが最大48%OFF
- 5. シャオミ 新型ウォッチS5発売へ
- 6. 『エヴァスマホ』予約開始。セブン店頭で3万台限定、8万4240円。700円くじを120枚引いた猛者も
- 7. 滝汗対策に今売れてる神インナー
- 8. シャオミ、「Xiaomi 17T Pro」でQuick ShareとAirDropの接続に対応へ
- 9. 元テレビ局員が解説。Meta社は「カモを徹底的にしゃぶり尽くす」仕組みだった？ロイター記者が暴いたAI審査の闇
- 10. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 11. 約4割の家庭に放置家電あり 「粗大ゴミ回収隊」調査
- 12. LINEやSkype等の着信をブルっとふるえて教えてくれるk型デバイス
- 13. アンデジ(アンパンマンキッズカメラ)で写真賞を受賞する快挙を日本人写真家が成し遂げる
- 14. シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化
- 15. 映画に使われたスターウォーズのセットで住む人達
- 16. 配車手数料無料のサービスを開始
- 17. 京都の無料公衆無線LANサービス「KYOTO Wi-Fi」が利用方法の簡素化およびスポット数拡充、連続利用時間拡大などを発表！誰でも使えてマクドナルドなど合計約1400カ所に
- 18. マックィーン＆クルーズを連れてサンフランシスコ『ピクサー』本社に行ってきた
- 19. [InterBEE2017]ローランドブース：ワイヤレスタリー対応のHDビデオスイッチャー「V-60HD」展示や、リモートプロダクションシステムを実演
- 20. スマホ決済 お得なキャンペーン
- 1. 大坂なおみ ファッションに批判
- 2. 羽月被告 黙秘は「時間稼ぎ」
- 3. 広島幹部 羽月被告の配信に言及
- 4. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 5. 阿部氏復帰の署名 前倒しで終了
- 6. 田中将大 頭部付近の球に怒り
- 7. JRA 夏は1日7レースに削減の方針
- 8. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 9. バレー代表 キックオフ会見中止
- 10. 広陵いじめ認定 全寮制を廃止
- 1. 嵐ラスト公演 デカいTVで観る術
- 2. 坂口健太郎に女性から酷評の嵐
- 3. 脳梗塞を発症 鈴木愛來の近況
- 4. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 5. 大竹 さんまと「合わないなと」
- 6. テレ朝が「あのちゃんねる」終了
- 7. 「僕が生きていく道はない」板垣瑞生さん死去、わずか14歳で明かしていた“人生観”
- 8. 鈴木福&あのが一線越える第8話
- 9. 読売テレビ 佐藤佳奈アナ退社へ
- 10. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 1. シーバイクロエ、京都でLOVEをテーマにファッションショー
- 2. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 3. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 4. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 5. 海外売春中にホストと別れを決意
- 6. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
- 7. 弁当なしで気づいた本当の価値
- 8. 顔型別 垢抜け印象の眉形を紹介
- 9. 心から大好き！男が「ベタ惚れしてる彼女」にする愛情表現４つ
- 10. コストコのマニアイチオシ大容量
- 11. またまた大大大当たりーーーッッ！！【ミスド】食べ逃したくない「新商品」って？
- 12. 「PEANUTS」コラボの第4弾登場
- 13. 垢抜けを叶えるくびれウルフ
- 14. いま行きたい！福岡市東区エリアのコーヒーショップ5選
- 15. TOHOシネマズ「魔法の粉味」表現
- 16. 大人も楽しもう!!全国厳選ハロウィンイベント3選
- 17. 【LINE】静かに！頻繁に来るラインの通知を止める方法
- 18. ラコステから全仏オープンとコラボしたポロシャツ＆スウェット、テニスモチーフをあしらって
- 19. ロー100社員に聞く優秀おかず5つ
- 20. 茶道や書道など日本文化を大切にしています♡Flowers3期生辻井樹実です！