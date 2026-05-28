広島の鈴木清明球団本部長は28日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われて有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏がSNSで動画を生配信したことを受け、「何もコメントすることはない。こちらは調査はしているし警察の捜査にも対応している。調査は継続中。ネットの発信に対して一つ一つこちらが反応することはない」と話した。羽月氏はSNSの生配信で「同じ人から私を含めてカープ選手6人