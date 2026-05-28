義母に連絡すると▶▶この作品を最初から読む幸せいっぱいなはずの婚姻届の提出。けれど、夫となった人からの一言は「今日からお前は奴隷だから」でした。夫・誠は付き合っていた頃はマメで、気遣いができて、理想の人だったという妻のカコさん。けれど結婚したその瞬間から、理不尽と暴言だらけの毎日になっていきます。働かない、嘘をつく、そしてまさかの不倫まで!?無職なのに生活費をギャンブルで使い、家事も何一つ