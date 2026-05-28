右鎖骨骨折からの順調な回復ぶりを強調した。日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)は合宿4日目も段階的にメニューを消化。対人プレーこそ回避したものの、ボールを使ったトレーニングでは軽快な動きを見せ、順調な復帰過程を印象づけた。鈴木唯は今月3日のブンデスリーガ第32節・ボルフスブルク戦で相手選手と接触して右鎖骨を骨折。その日のうちに手術を受けると驚異的なスピードで回復し、本大会メンバー入りを果たし、合宿初日