俳優ムロツヨシ（50）が、28日放送のTBS系「ニンゲン観察！モニタリング」（木曜後8・00）に出演。自身が影響を受けた仲の良い俳優の言葉を明かした。ムロは、「僕が影響を受けた役者さんの言葉で」と切り出し、その言葉を言ったのは、俳優の永山瑛太（43）と語った。さらに「私がまったく仕事がない時期に、瑛太君は大河と連ドラを掛け持ちして、凄い忙しい時期だったんですけど、それでも週2〜3回飲んでいたんですよ。その