◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）27日に1軍復帰したモレッタが再昇格後初登板を無失点で締めた。1―3の8回に4番手でマウンドへ。先頭のカストロに中前打を許すも、梅野が代走・五十幡の二盗を阻止するアシストもあり、2三振を奪い3人で切り抜けた。「何か足りないというところで抹消されたと思っている。それを自分の中で考えながらやってきた」という右腕。「メカニック的なところは投手として重要