電力大手１０社と都市ガス大手４社は２８日、６月使用分（７月請求分）の電気・ガス料金を発表した。中東情勢の悪化による原油価格の上昇の影響などにより、電気料金は関西電力を除く計９社で前月より値上がりとなる。契約者が多い電気の「規制料金」では、一般的な家庭の使用量で東京電力が前月より２８円高い８８２３円、中部電力が３６円高い８５１９円となる。最も安い九州電力は２５円高い７６０６円に値上がりする。前月