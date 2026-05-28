◇交流戦阪神2-4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手が「7番・捕手」で先発出場し、福岡大の後輩にあたる木下里都投手とバッテリーを組んだ。直球主体のリードで初回、2回は無失点で切り抜けるも、3回につかまった。4安打を集中され、3失点を喫した。「本人も緊張すると言っていたので、何とか気持ちを落ち着かせようとしたけど、初回のようなイメージではいかなかったところを（3回に）つけ込まれた。