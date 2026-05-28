女子プロレス「マリーゴールド」代表のロッシー小川氏（６９）が２８日新宿大会での山岡聖怜（１９）の緊急搬送を受け、胸中を吐露した。マリーゴールド３年目の門出となったこの日、まさかのアクシデントが発生した。メインイベントでマディ・モーガンと対戦していた山岡聖怜が試合中に左腕を強打。病院に緊急搬送された。左肩の脱臼が疑われているが、岩谷麻優、ビクトリア弓月の負傷欠場、林下詩美の退団に続き、またも団体