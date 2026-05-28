BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』で6月13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。これに先駆け、息をのむほどに洗練された7人のステージパフォーマンスを収めた最新予告編が解禁された。【動画】『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』予告映像BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』。4月9