気温がぐんと上がるこれからの季節は、さらっと着られて快適さをサポートする機能的なアイテムが気になるところ。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で見つけたトップスは、接触冷感とUVカット機能が付いていて、1,000円台で買えるコスパの良さが魅力。今回は、大人の夏コーデに活躍する優秀トップスをご紹介します。 暑い日に頼りたくなる機能付きトップス 【AMERICAN HOLIC】「半袖コクーン