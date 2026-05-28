◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―１楽天（２８日・バンテリンドーム）楽天が中日に逆転負けし、３連敗を喫した。借金は今季ワーストの１０になった。序盤から接戦だった。両チーム無得点の２回無死一、三塁の好機をつくると、三ゴロ失策の間に先制に成功。貴重な得点が入った。投げては先発した滝中が６回４安打無失点の好投。滝中の投球について三木肇監督は「ストライク先行で、リズム良く本当にしっかりゲームを