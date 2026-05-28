◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト０―８西武（２８日・神宮）西武のカナリオ外野手が今季５号となる初回先頭打者本塁打を含む４打数３安打と存在感を示した。初回先頭。フルカウントからの７球目。小川の１３３キロの外角スライダーを右中間スタンドに運ぶ先制のソロ本塁打を放った。ダイヤモンドを一周しベンチに戻ると、ネビンと一緒にジャンプ。「ホームランを打つのが気持ちいいと思う。何よりも、先制点を挙げ