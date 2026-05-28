シャオミが、ハイエンドモデルの「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」を発表しました。グローバルでお披露目された製品ですが、2機種とも、日本での展開も予定されています。また、例年のXiaomi Tシリーズと同様、Xiaomi 17T Proは日本版のみFeliCaを搭載しており、おサイフケータイに対応します。 Xiaomiの新モデルXiaomi 17T（左）とXiaomi 17T Pro（右）。今年は例年よりもかなり発売が早い Xiaomi