政府は、使用済みの太陽光パネルを大量に排出する発電事業者を対象に、処理計画の届出を義務付ける「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」を決定した。今国会に提出する予定となっている。 関連記事：奈良県平群町、メガソーラー建設で事業者に告発状釧路市、伊東市でも反対運動 現在は、太陽光パネルが寿命を迎えた際、リサイクルするかどうかは任意だったが、法案では事業者にリサイクルに向けた