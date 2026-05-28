大人気の美女キャバ嬢がオゴリを賭けたチンチロ勝負に負け、前回に引き続き今回も自腹を切る羽目に。番組で支払った合計の金額がとんでもないことになってしまい、挙動不審気味に目を泳がせた。【映像】大人気キャバ嬢、“高額自腹”で様子がおかしくなる5月27日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#56が放送。いつものスタジオを飛び出し、大阪に集結した美女キャバ嬢たちが超高級料理の全オゴリを賭けたチンチロ対決に挑ん