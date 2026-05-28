28日から運用が開始された「新しい防災気象情報」について、テレビ朝日の山内陽平記者が解説した。今回の改定における最大のポイントは、気象情報に「レベル」が表記されるようになった点である。これにより、気象庁が発表する情報と住民が取るべき避難行動が直感的に紐づく形へと整理された。【映像】ひと目で分かる！ レベル4・5と取るべき行動新情報では「警戒レベル」に相当する数字が明記される。例えば「レベル4危険情報