【ワシントン共同】米商務省が28日発表した4月の個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比で3.8％上昇した。2023年5月以来、2年11カ月ぶりの高い水準となった。中東情勢の悪化によるエネルギー価格高騰を背景にインフレ加速の懸念が高まっている。金融市場の予想とは一致した。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は3.3％の上昇だった。エネルギーは18.3％上がった。PCE物価指数は、連邦準備制度理事会（FRB）が