熊本地震で被災した八代市役所の建て替えをめぐる汚職事件で、現金6000万円の賄賂の一部をマネーロンダリングしたとして、合同捜査本部は市議ら3人を再逮捕したほか、新たに会社役員の男など3人を逮捕したことがわかりました。この事件は、2016年ごろから2019年6月ごろにかけて、熊本地震の“復興のシンボル”として建設された八代市の新庁舎の入札をめぐって、東京の大手ゼネコン「前田建設工業」側に便宜を図った見返りに、2021