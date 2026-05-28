◇交流戦阪神2─4日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神・木下里都投手が、28日の日本ハム戦でプロ初先発するも、4回5安打3失点で負け投手となった。「先頭のランナーを出して、得点圏に行くとカウントが悪くなって…実力不足です」悔やんだのは3回。先頭・奈良間を四球で出し、1死二、三塁で田宮に右前2点適時打、2死一、二塁では万波に中前適時打を浴びた。「球数が増えてしまう無駄球も多かった」と4回までで90球