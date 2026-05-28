7月5日よりABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ枠で放送がスタートする玉森裕太主演ドラマ『マイ・フィクション』の追加キャストとして、森川葵、宮澤エマ、野村周平の出演が発表された。 参考：玉森裕太、新ドラマでみせる“新たな一面”とは？『マイ・フィクション』を過去作と比較 平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐるサスペ