シャオミ・ジャパンは28日、「Xiaomi 17T」シリーズをグローバル向け発表と同時に、日本向けにも発表した。現在、予約を受け付けており、発売は6月4日。 日本市場で好調な販売を記録するXiaomi Tシリーズの現状や、グローバルと歩調を合わせた発売スケジュールの前倒し、さらには今後の実店舗展開や年内の大型家電市場への参入目標について、シャオミ・ジャパン社長の呂暁露氏と、プロダク