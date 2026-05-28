シャオミ・ジャパンは、ワイヤレスイヤホン「Xiaomi Buds 6」を発表した。発売日は6月4日で、予約を受けて受けている。価格は1万5800円。公式サイトや直営店のほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。 Xiaomi Buds 6はセミインイヤー型のワイヤレスイヤホン。音楽再生時のアクティブノイズキャンセリング（ANC）と、通話時のノイズキャンセリングの両方に対応する。 通話時は、搭載する3つのマイクと