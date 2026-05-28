生きていればいろいろなことがあるものだし、それは誰でも同じこと。家族がいてもいなくても、全て自分の思い通りになる人生など、めったにないだろう。それでもその都度、自分で全てを決定して生きていかなければならないのだ。【マンガ】53歳“尽くす”主婦が家族に疎まれる理由。実家を出る娘に「わが家の出汁のもと」を拒まれて息子が家を出てから、文句が多くなった妻「昨年春、息子が希望していた大学に合格して家を離れまし