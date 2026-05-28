◇交流戦日本ハム4―2阪神（2026年5月28日甲子園）日本ハム・新庄剛志監督（54）は古巣・甲子園球場で就任1年目の借りを返す3連勝を飾った。交流戦3連勝スタートに「でかい。そりゃ。甲子園じゃなくてもでかいです」と素直に喜んだ。主任1年目の2022年は甲子園での交流戦・阪神戦で3連敗を喫した。「あ、そう？本当？結構、過去のことは忘れるタイプなんで。3タテ（3連敗）した？」と逆取材。結果を確認しても「あー。