モーニング娘。の元メンバー・生田衣梨奈が28日、都内で行われた『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜』初日公演後囲み取材に出席。元日に吉本興業に所属となり、およそ半年が経過したが「歴史のある舞台に立ててうれしかったです。年経って『吉本興業に入ったな』と思いました」と充実感をにじませた。【全身ショット】仲良くポーズを披露したたくろう、岡村隆史、生田衣梨奈舞台では、原西孝幸のギ